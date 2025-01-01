Караоке-клуб «Dorffman» — это заведение с элегантной атмосферой и качественным звуковым оборудованием, где можно насладиться пением в кругу друзей или коллег. Интерьер в стиле роскоши создаёт комфорт для отдыха, а разнообразие песен позволит каждому выбрать что-то по душе. «Dorffman» подходит как для личных встреч, так и для корпоративных событий, обеспечивая приятное времяпрепровождение.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Марксистская» в 5-ти минутах и «Таганская» в минуте ходьбы.

Парковка

Возле караоке-ресторана Dorffman нет парковок.