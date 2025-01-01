Dream Bar — это кафе-бар в самом центре Москвы. Заведение совмещает формат дневного кафе и ночного бара, предлагая гостям разнообразие авторских коктейлей, лёгкую кухню и живую атмосферу.

Интерьер выдержан в лофт-стиле: открытая кирпичная кладка, неоновая подсветка, панорамные окна и удобные диваны создают уютную, но не скучную обстановку. В одном из залов работает караоке, а по пятницам и субботам здесь проходят вечеринки с диджеями и танцами до утра. Dream Bar также регулярно становится площадкой для музыкальных событий, стендапов и тематических вечеров.

Меню включает блюда европейской и паназиатской кухни, а также завтраки, доступные круглосуточно. Барная карта — отдельный повод заглянуть: более 100 коктейлей, включая авторские рецепты.

Вместимость

Заведение вмещает до 150 человек — есть барная зона, караоке-зал и танцпол.

Как добраться

Пешком 5–7 минут от станций метро «Чистые пруды», «Тургеневская» и «Сретенский бульвар». Удобное расположение в шаговой доступности от Садового кольца.

Парковка

Собственной парковки нет, но возможна городская платная стоянка на улице. Рекомендуется воспользоваться такси или общественным транспортом в вечерние часы.