Drunk Punk — независимый бар с дерзким характером и насыщенной атмосферой, расположенный в индустриальных интерьерах арт-кластера «Арма» рядом с метро «Курская». Это место объединяет поклонников крафтового пива, громкой музыки и настоящей уличной энергетики.

Интерьер напоминает клубную подземку: кирпичные стены, неон, постеры и музыка, звучащая на грани рока и панка. За барной стойкой — внушительная подборка крафта, сезонные новинки и классика жанра. Часто проходят живые концерты, диджей-сеты, тематические вечеринки.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Посетители могут припарковать свои автомобили на платной парковке БЦ «Арма» вместительностью 495 машиномест.