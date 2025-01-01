Dry&Wet — коктейльный бар в центре Москвы, который привлекает любителей авторских напитков и уютной атмосферы. Здесь проводят вечеринки, дегустации и другие мероприятия для тех, кто ценит качественные коктейли и стильное оформление.

Как добраться

Бар расположен на Тверской улице, в шаговой доступности от метро «Маяковская», «Тверская» и «Пушкинская». Вход во двор рядом с Театром Моссовета.

Парковка

Поблизости есть платные городские парковки, но в часы пик лучше воспользоваться общественным транспортом или такси.