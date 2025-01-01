Дворец гимнастики Ирины Винер — это не только культурно-спортивная площадка, но и яркий пример московской архитектуры. Его уникальная крыша, напоминающая развевающуюся гимнастическую ленту, делает здание визуально выразительным. Дворец стал лауреатом международной премии MIPIM Awards 2020 и был признан лучшим спортивным объектом на Национальной спортивной премии Министерства спорта РФ в 2019 году.

Вместимость

Основная арена вмещает 4000 зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Лужники», «Воробьевы горы», «Спортивная» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Дворца Ирины Винер есть платная парковка на 30 мест.