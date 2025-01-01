Дворец на Яузе — историческая культурная площадка Москвы с более чем вековой историей. Здание было возведено в 1903 году как Введенский народный дом, став одним из центров просвещения и искусства для рабочих. В разные годы здесь работали театральные труппы, располагался Театр имени Моссовета, а в 1950-х — Телевизионный театр, где снимались первые выпуски КВН.

В 1980-е дворец превратился в центр музыкального и художественного андеграунда, принимавший знаковые концерты и выставки. В 2008 году здание прошло реконструкцию, обретя современное оснащение и новое имя — ТКЗ «Дворец на Яузе». Сегодня это многофункциональная площадка, сочетающая историческое наследие и современный уровень комфорта.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Электрозаводская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле дворца есть несколько небольших платных парковок.