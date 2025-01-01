Дворец пионеров на Воробьёвых горах — один из крупнейших и старейших центров дополнительного образования в России, открытый в 1962 году. Его архитектурный ансамбль — яркий пример советского модернизма, гармонично вписанный в пейзаж Воробьёвых гор.

Сегодня это современный центр творчества, науки и спорта для детей и подростков. Здесь работают десятки студий и кружков: от художественных мастерских и театральных студий до робототехники, авиамоделирования и языковых школ. Дворец активно участвует в городских и всероссийских фестивалях, конкурсах и научно-образовательных программах, предоставляя детям возможность развивать таланты и представлять свои достижения на профессиональном уровне.

Помимо образовательной деятельности, дворец является значимой культурной площадкой: здесь проходят выставки, концерты, спектакли, конференции и крупные городские праздники.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Воробьёвы горы» и «Ленинский проспект», откуда до дворца можно добраться пешком или на общественном транспорте.

Парковка

На территории и рядом со зданием есть парковочные зоны, однако в дни крупных мероприятий количество мест ограничено. Рекомендуется приезжать заранее.