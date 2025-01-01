Дворец спорта «Мегаспорт» имени А. В. Тарасова — крупный дворец спорта в Москве, расположенный на Ходынском бульваре. Это универсальная многофункциональная арена, предназначенная для проведения спортивных соревнований, концертов, шоу и массовых мероприятий.

Открытый в 2006 году, Мегаспорт вмещает более 14 000 зрителей и оснащён современной инфраструктурой: раздвижным ледовым покрытием, мобильными трибунами и профессиональным светозвуковым оборудованием. Арена подходит для хоккея, фигурного катания, баскетбола, волейбола и других видов спорта, а также крупных концертных программ.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «ЦСКА» (выход к ТРЦ «Авиапарк»). От метро — 5–7 минут пешком.

Парковка

Возле арены предусмотрена наземная и подземная парковка. В дни мероприятий могут действовать ограничения, поэтому рекомендуется приезжать заранее.