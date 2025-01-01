Джаз-клуб Игоря Бутмана является наследником знаменитого LeClub и центром джазовой жизни Москвы. Клуб Бутмана регулярно входит в список лучших джазовых площадок мира по версии американского издания Downbeat. Уже более 30 лет клуб привлекает внимание выступлениями мировых джазовых легенд, создавая новую историю российского джаза.

Дресс-код

В клубе предусмотрен дресс-код, запрещающий спортивную и пляжную одежду. В летний период шорты также не допускаются.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» в 2-х минутах ходьбы, «Марксистская» в 5-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Метро таганская» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

У джаз-клуба не предусмотрено парковки для посетителей.