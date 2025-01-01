Английский паб «Джон Донн» — атмосферное заведение в центре Москвы, сочетающее дух традиционной британской пивной и энергетику современной культурной площадки.
Гостей ждёт широкий выбор классического эля и крепких напитков, сытное меню в британском стиле, а по вечерам — стендап-выступления, которые делают паб точкой притяжения для любителей юмора и живого общения.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Таганская» в 2-х минутах и «Марксистская» в 5-ти минутах ходьбы.
Парковка
Парковки не предусмотрено.