Eclipse — стильный ночной клуб в Москве, сочетающий современный дизайн и атмосферу клубной культуры. Просторный танцпол, качественное звуковое и световое оборудование создают идеальные условия для ярких вечеринок и выступлений известных диджеев. Барная карта предлагает разнообразие коктейлей и напитков, а внимательный персонал обеспечивает комфорт гостей.

Как добраться

15 минут пешком от станции метро «Электрозаводская» или 20 минут пешком от станций метро «Бауманская» и «Сокольники»

Парковка

Рядом с клубом расположены платные городские парковки; рекомендуется воспользоваться такси или общественным транспортом.