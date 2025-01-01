Электротеатр Станиславский, обновленный в 2015 году под руководством Бориса Юхананова, стал центром экспериментального театра, объединяющим современную драму, оперу и междисциплинарные проекты. Первый спектакль — «Синяя птица» — продемонстрировал возможности реконструированной сцены, создав мост между историей и современностью театра.

С момента открытия театр представил около 100 спектаклей, где зрители увидели работы режиссеров разных поколений, от Юхананова до Ромео Кастеллуччи, Хайнера Гёббельса и Теодороса Терзопулоса. Основная сцена театра и его малая сцена стали площадками для уникальных театральных экспериментов, таких как многодневные проекты «Золотой осел» и «Орфические игры».

Электротеатр активно развивает современную оперу, с 8 крупными проектами и 17 операми. В числе знаковых работ — опера «Октавия. Трепанация» и экспериментальные постановки, такие как медиаопера «Curiosity» и «Нонсенсориков Дримс».

Театральный двор Электротеатра, открывшийся в 2017 году, стал площадкой для летних постановок и музыкальных опен-эйров. Пространство театра также активно используется для лекций, кинопоказов, мастер-классов, создавая уникальное культурное пространство для обмена идеями и творческих встреч.

Вместимость

Зрительный зал рассчитан на 900 мест.

Буфет

Буфет на первом этаже Электротеатра Станиславский работает как уютное кафе, где можно встретиться без шума и музыки. Пространство без зон позволяет пить свежесваренный кофе, изучать выставки в фойе или послушать лекцию. График работы буфета адаптирован к расписанию спектаклей, включая ночные показы, так что зрители всегда могут перекусить во время длинных постановок.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская», «Пушкинская», «Маяковская» в 5-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Метро Маяковская» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.