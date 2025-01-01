Московский театр «Эрмитаж», основанный Михаилом Левитиным в 1978 году, стал важным культурным явлением. Левитин привнес в театр уникальный подход, сочетая импровизацию, клоунаду и литературные эксперименты. В его репертуаре — такие спектакли, как «Чехонте в Эрмитаже», «Хармс! Чармс! Шардам!» и «Ивона, принцесса Бургундская», где звучали тексты обэриутов и авангардистов.

Став главным режиссером театра в 1987 году, Левитин создал авторский театр, где каждый спектакль был не только театральным событием, но и интеллектуальным поиском. В 2013 году открыл сцену «школы клоунов», продолжая традиции театральных экспериментов. Театр продолжает оставаться значимой культурной площадкой, несмотря на сложности, такие как имущественные споры и пожары.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» в 5-ти минутах ходьбы, «​Александровский сад» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки.