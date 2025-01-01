Ермолинский Дом культуры, основанный в 1974 году, предлагает разнообразные культурно-досуговые услуги для всех возрастов. Здесь действуют 11 коллективов, включая хореографический ансамбль «Росинка» со званием образцового, детскую студию «Капельки», студии «Рукодельница» и «Акварелька», вокальную студию «ФаСолька», мастерскую «Художественное слово» и другие. Многие из них — победители престижных конкурсов.

В рамках программы «Активное долголетие» для старшего поколения проводятся мастер-классы и занятия. В учреждении также работает воскресная школа, ведущая православно-просветительскую деятельность.

Как добраться

Остановка наземного транмпорта «​Агрогородок» в минуте ходьбы.

Парковка

У Ермолинского ДК есть бесплатная парковка на 16 машиномест.