Эскобар — атмосферный бар с насыщенной и живой атмосферой, где можно расслабиться в уютном интерьере и насладиться авторскими коктейлями. Пространство сочетает в себе стильный дизайн и комфорт, предлагая широкий выбор напитков — от классики до эксклюзивных миксов. Идеальное место для встреч с друзьями или неспешного вечера после работы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Римская» и «Площадь Ильича» в трех минутах ходьбы. ЖД станция «Серп и Молот» также в трех минутах ходьбы.

Парковка

Есть возможность парковки во дворах рядом с баром, но места ограничены, рекомендуется использовать общественный транспорт или такси.