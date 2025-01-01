Есенин-центр — это культурное пространство в историческом сердце Москвы, посвящённое наследию Сергея Есенина. Центр расположен во флигеле старинной усадьбы, где поэт проводил встречи с участниками Суриковского литературно-музыкального кружка. Сегодня это не только мемориальное место, но и живая площадка, объединяющая литературу, театр, музыку и визуальное искусство.

В Есенин-центре проходят выставки, спектакли, лекции, концерты и творческие вечера. Программа мероприятий разнообразна: от поэтических чтений до современных арт-инсталляций и экспериментальных перформансов. Пространство располагает камерным залом, выставочным блоком, коворкингом и кафе, вдохновлённым атмосферой начала XX века.

Как добраться

Удобный доступ от Садового кольца. От ближайших станций метро — «Достоевская» 5 минут, «Новослободская» и «Менделеевская» 10 минут пешком.

Парковка

В районе действует городская платная парковка.