Esse Jazz Club в Москве — это стильный и уютный клуб, специализирующийся на джазовой музыке. Здесь каждый вечер звучат живые выступления талантливых музыкантов, создавая атмосферу, идеально подходящую для любителей джаза и качественного отдыха. Клуб привлекает как местных жителей, так и гостей столицы, предлагая им уникальное музыкальное сопровождение в сочетании с элегантной обстановкой и отличным обслуживанием.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Новокузнецкая», «​Третьяковская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.