Театр Et Cetera под руковдством А. Калягина — современный драматический театр Москвы, основанный в 1990 году известным актером и режиссером Александром Калягиным. Театр начался как творческое объединение выпускников Школы-студии МХАТ, которые под руководством своего педагога начали работать над совместными проектами. В 1993 году Et Cetera официально открылся спектаклем «Дядя Ваня» А. Чехова.

В 1996 году театр получил собственное помещение, а к 2002 году было построено новое здание во Фроловом переулке, спроектированное при участии итальянских архитекторов и самого Калягина. Сегодня театр известен смелыми постановочными решениями, современными театральными формами и разнообразным репертуаром. На его сцене работают именитые режиссеры, такие как Роберт Стуруа, Адольф Шапиро, Александр Морфов и Оскарас Коршуновас, а также выдающиеся сценографы.

При театре действует Лаборатория молодых режиссеров, способствующая развитию новых театральных талантов. Здание театра адаптировано для людей с ограниченными возможностями, обеспечивая доступность для посетителей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательной системы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Тургеневская» в минуте ходьбы, «Сретенский бульвар» и «​​Чистые пруды» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшие общественные парковки.