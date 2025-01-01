Евангелическо-Лютеранская Церковь России объединяет сотни общин и десятки тысяч верующих по всей стране. Центральное управление Церкви и резиденция Архиепископа находятся в кафедральном соборе свв. Петра и Павла в Санкт-Петербурге. Региональные центры Церкви располагаются в Москве и Омске, охватывая епархии Европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Входя в Союз Евангелическо-Лютеранских Церквей, Церковь сотрудничает с лютеранскими общинами в Казахстане, Украине, Киргизии, Узбекистане и Грузии. Она также входит в Российский Национальный Комитет Всемирной Лютеранской Федерации совместно с Евангелическо-Лютеранской Церковью Ингрии.

Церковь активно участвует в миссионерской и просветительской деятельности, образовательных и культурных проектах, межцерковном диалоге, социальной помощи, поддержке молодежи и пожилых людей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Китай-город» в 10-ти минутах ходьбы, «Лубянка» в 15-ти минутах.

Парковка

Возле церкви нет парковки.