Everest Siberia — клуб с ярким характером и сибирским темпераментом в самом центре столицы. Пространство объединяет диджей-сеты, живые выступления, тематические вечеринки и атмосферу полной отрывной свободы. Интерьер — мрачноватый, дерзкий, с акцентами в духе северной эстетики: дерево, металл, световые инсталляции.

Музыкальный формат варьируется от техно и хауса до лайвов и экспериментальных сетов. Барная карта — крепкая, с коктейлями, которые согревают не хуже костра в тайге.

Как добраться

5 минут пешком от станции метро «Маяковская». 10 минут пешком от станций «Чеховская» и «Пушкинская».

Парковка

Платная городская парковка у клуба; в вечернее время лучше использовать такси или каршеринг.