Everland — это камерное барное пространство в центре Москвы, сочетающее атмосферу уюта с элементами арт-эстетики и музыкального лайнапа. Бар позиционирует себя как место встреч, вечеринок и живого общения, ориентированное на гостей, ценящих неформальный отдых в компании друзей или единомышленников.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Александровский сад»», «Библиотека им. Ленина», «Арбатская» и «Боровицкая», пешком — около 3–5 минут.

Парковка

На Староваганьковском переулке и прилегающих улицах работает городская платная парковка.