Бар «Евгенич» — современная караоке-рюмочная, вдохновленная атмосферой советских квартирников и диско-вечеринок. Проект создан лидером группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым и предлагает уникальное сочетание авторских настоек, домашней кухни и душевных мероприятий.

Днем «Евгенич» работает как бистро с недорогими блюдами: фирменными чебуреками, борщом, мантами и пловом по рецепту Жукова. Вечером это место превращается в уютную музыкальную рюмочную, а по выходным становится караоке-баром с дискотекой до утра. В творческой атмосфере бара каждый может проявить свои таланты, спеть караоке или сыграть на гитаре.

По будням работает видеосалон с показами классики отечественного кино и новинок. Бар «Евгенич» — это центр веселья и творчества, где оживает дух советской рюмочной в новом формате.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» в 5-ти минутах ходьбы, «Александровский сад» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Вблизи бара есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.