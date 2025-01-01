ЕКЦ на Никитской — центр еврейской культуры в историческом районе Москвы, расположенный в изысканном особняке XIX века.

Пространство предлагает уникальные возможности для семейного отдыха и творческого развития, сочетая образовательные программы с культурными мероприятиями. Посетители могут найти здесь разнообразные занятия для детей и взрослых: творческие студии, концерты, семейные мероприятия по воскресеньям и праздники. Программы центра также позволяют познакомиться с богатой историей и традициями еврейской культуры.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Баррикадная», «Арбатская», «Краснопресненская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Еврейского культурного центра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.