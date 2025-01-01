Еврейский музей и центр толерантности — крупнейший еврейский музей в России и одна из самых масштабных крытых выставочных площадок Европы. Расположен в историческом здании Бахметьевского гаража, построенного в 1925–1927 годах архитектором Константином Мельниковым и инженером Владимиром Шуховым.

Экспозиция охватывает историю евреев в России с XIX века до наших дней, сочетая архивные документы, фотографии и интерактивные технологии. Среди экспонатов — танк Т-34, самолет У-2 и тематические мультимедийные инсталляции. В музее регулярно проходят временные выставки, образовательные программы и культурные события.

Созданный по инициативе главного раввина России Берла Лазара и президента ФЕОР Александра Бороды, музей открылся в 2012 году. Концепция разработана американской компанией Ralph Appelbaum Associates, известной проектами ведущих музеев мира.

Буфет и кафе

Кафе «Ришон» в Еврейском музее — это современное пространство ближневосточной кухни с кошерным меню. Название, переводящееся с иврита как «первый», отражает сочетание традиций и гастрономических экспериментов. Здесь можно провести деловую встречу, семейный ужин или взять еду с собой. В меню — классические блюда еврейской кухни и авторские интерпретации.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Марьина Роща» и «​Менделеевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Со стороны улицы Образцова есть платная общественная парковка на 12 мест.