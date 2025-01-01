Концертный зал имени С. В. Рахманинова – главная сцена комплекса «Филармонии-2» в Олимпийской деревне и одна из ведущих площадок Московской филармонии. Открытый в 2014 году, зал носит имя великого композитора Сергея Рахманинова и стал важным культурным центром юго-запада Москвы.

Построенный к Олимпиаде-1980, зал долгое время служил Домом концертных организаций РСФСР. Здесь выступали выдающиеся артисты, музыкальные коллективы и театры, в том числе Аркадий Райкин, Юрий Башмет и Евгений Светланов. В 2014 году после реконструкции он стал частью Московской филармонии. Обновленный интерьер сочетает современный дизайн с сохранением элементов советской архитектуры, таких как панно Владимира Замкова.

Зал оснащен передовыми акустическими и техническими решениями, разработанными немецкими специалистами Müller-BBM. Балконы, модульная акустическая раковина и трансформируемая сцена обеспечивают идеальное звучание и удобство для любых выступлений, от симфонических оркестров до театральных постановок.

На сцене выступают ведущие музыканты и дирижеры: Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Борис Березовский, Михаил Плетнёв. Здесь проходят концерты мирового уровня, не уступающие программам центральных площадок столицы.

Вместимость

​Концертный зал им. С.В. Рахманинова рассчитан на 1040 мест.

Как добраться

Ближайшие станция метро «​Озерная» и ЖД станция «​Очаково» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Филармонии-2 есть общественная бесплатная парковка на 90 мест.