Концертный зал имени С. В. Рахманинова – главная сцена комплекса «Филармонии-2» в Олимпийской деревне и одна из ведущих площадок Московской филармонии. Открытый в 2014 году, зал носит имя великого композитора Сергея Рахманинова и стал важным культурным центром юго-запада Москвы.
Построенный к Олимпиаде-1980, зал долгое время служил Домом концертных организаций РСФСР. Здесь выступали выдающиеся артисты, музыкальные коллективы и театры, в том числе Аркадий Райкин, Юрий Башмет и Евгений Светланов. В 2014 году после реконструкции он стал частью Московской филармонии. Обновленный интерьер сочетает современный дизайн с сохранением элементов советской архитектуры, таких как панно Владимира Замкова.
Зал оснащен передовыми акустическими и техническими решениями, разработанными немецкими специалистами Müller-BBM. Балконы, модульная акустическая раковина и трансформируемая сцена обеспечивают идеальное звучание и удобство для любых выступлений, от симфонических оркестров до театральных постановок.
На сцене выступают ведущие музыканты и дирижеры: Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Борис Березовский, Михаил Плетнёв. Здесь проходят концерты мирового уровня, не уступающие программам центральных площадок столицы.
Вместимость
Концертный зал им. С.В. Рахманинова рассчитан на 1040 мест.
Как добраться
Ближайшие станция метро «Озерная» и ЖД станция «Очаково» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле Филармонии-2 есть общественная бесплатная парковка на 90 мест.