Московский филиал Ельцин Центра — культурное и образовательное пространство, расположенное в исторической усадьбе Долгоруковых-Бобринских.

Пока основное здание готовится к открытию после реставрации, для посетителей функционирует Восточный флигель. Здесь работают книжный магазин «Пиотровский», выставочный зал, а также проходят лекции, дискуссии и презентации. Кроме того, на первом этаже усадьбы открыто лекционно-выставочное пространство с отдельным входом через центральный портал.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Баррикадная» и «Арбатская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле филиала Ельцин Центра есть небольшие платные общественные парковки.