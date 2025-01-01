Государственный академический Малый театр России — один из старейших драматических театров страны, открывший свои двери в 1824 году. Расположенный в историческом здании на Петровской площади, спроектированном архитекторами О. Бове и К. Тоном, театр стал хранителем традиций русского драматического искусства.

Малый театр сыграл ключевую роль в развитии национальной культуры. Его сцену прославили такие мастера, как М.С. Щепкин, М.Н. Ермолова, А.А. Остужев, И.В. Ильинский, Э.А. Быстрицкая и многие другие. Сегодня труппа, насчитывающая более 120 артистов, включает знаменитых актеров, среди которых Ю.И. Каюров, И.В. Муравьева, Л.П. Полякова, а также молодые таланты — выпускники ВТУ им. М.С. Щепкина.

Репертуар театра включает произведения русской и зарубежной классики с акцентом на пьесы А.Н. Островского. Постановки Малого театра известны своим уважением к тексту автора, глубоким прочтением и следованием театральным традициям. Вместе с тем, театр активно обращается к современным драматургам и использует современные технологии.

Под руководством главного режиссера А.В. Дубровского, заслуженного артиста России и лауреата Государственной премии, Малый театр ежегодно радует публику новыми спектаклями, оставаясь символом высокого искусства и культурной преемственности.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Добрынинская», «​Серпуховская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей театра не предусмотрено парковки.