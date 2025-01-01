Филиал Театра имени Пушкина — камерная сцена, начавшая свою работу в 1997 году премьерой спектакля «Повести Белкина» под руководством режиссера Юрия Еремина.
Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, расположенный на Тверском бульваре, был основан в 1950 году в здании закрытого Камерного театра Александра Таирова. Первым главным режиссёром стал народный артист СССР Василий Ванин.
С 2010 года художественным руководителем театра является Евгений Писарев. Театр предлагает классические и современные постановки, а также камерные эксперименты, приветствуя всех любителей театра!
Вместимость
Зрительный зал филиала вмещает до 100 мест.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Тверская», «Пушкинская» в 5-ти минутах, «Чеховская» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
У театра не предусмотрено парковки для посетителей.