Филиал Театра имени Пушкина — камерная сцена, начавшая свою работу в 1997 году премьерой спектакля «Повести Белкина» под руководством режиссера Юрия Еремина.

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, расположенный на Тверском бульваре, был основан в 1950 году в здании закрытого Камерного театра Александра Таирова. Первым главным режиссёром стал народный артист СССР Василий Ванин.

С 2010 года художественным руководителем театра является Евгений Писарев. Театр предлагает классические и современные постановки, а также камерные эксперименты, приветствуя всех любителей театра!

Вместимость

Зрительный зал филиала вмещает до 100 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская», «Пушкинская» в 5-ти минутах, «Чеховская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки для посетителей.