Дом Культуры «Фламенкерия» — площадка для аренды концертного и кинозала в Москве. Концертный зал подходит для спектаклей, кинопоказов, фестивалей и конференций, а кинозал — для частных и корпоративных мероприятий. В холле с библиотекой и проектором можно организовать презентации, творческие встречи и фотосессии. Открытая в 2008 году как школа фламенко, «Фламенкерия» также получила орден Короля Испании за вклад в развитие искусства фламенко.

Вместимость

Концертный зал вмещает 150 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Бауманская» в 10-ти минутах, «Комсомольская» в 15-ти минутах и «Курская» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Парковки не предусмотрено.