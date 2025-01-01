ФЦ «Москва» — это центр, где живет русская душа и где каждый может погрузиться в народное искусство. Мы сосредоточены на возрождении и развитии народного певческого, танцевального, музыкального и прикладного искусства на профессиональной основе. Творческий коллектив создает уникальные спектакли, театрализованные программы, творческие вечера, фестивали и конкурсы, которые демонстрируют красоту русской культуры.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Багратионовская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле фольклорного центра «Москва» есть общедоступные бесплатные парковки небольшой вместимости.