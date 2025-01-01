Frangulyan Gallery — частная скульптурная галерея народного художника России, академика РАХ Георгия Франгуляна.

Пространство, продолжающее творческую мастерскую скульптора, знакомит публику с его работами и процессом создания произведений — от замысла до воплощения. В коллекции представлено более 200 произведений, включая скульптуру, графику и живопись, охватывающие более 50 лет творчества.Отдельный раздел посвящён эскизам и черновым наброскам монументальных проектов.

Галерея также проводит авторские экскурсии, показы фильмов, творческие встречи и музыкальные вечера.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Фрунзенская​» и «​Киевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Со стороны Погодинской улицы есть небольшая общественная платная парковка.