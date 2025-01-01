Фуд-холл Kitchen Garden — это стильное гастрономическое пространство на юге Москвы, объединившее кухни мира под одной крышей. Расположенный на втором этаже комплекса Technopark Plaza на проспекте Андропова, Kitchen Garden предлагает современный формат отдыха и питания: от уютных завтраков до вечерних встреч с друзьями.

Здесь более 20 корнеров с блюдами разных национальных традиций: от итальянской пасты и вьетнамского супа фо до хинкалей и авторских бургеров. Каждый гость может собрать свой гастрономический маршрут в зависимости от вкусов и настроения.

Интерьер выполнен в природной цветовой гамме с обилием дерева, живыми растениями и мягким светом — всё продумано для того, чтобы еда радовала не только вкусом, но и атмосферой.

Как добраться

Kitchen Garden находится рядом со станцией метро «Технопарк» — достаточно выйти к торговому комплексу и подняться на второй этаж Технопарк Плаза.

Парковка

Для автомобилистов доступна платная парковка «Остров Мечты» и платная парковка ТЦ «Мегаполис».