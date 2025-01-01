Фуд-молл «Депо Лесная» — знаковое гастропространство Москвы, органично объединяющее индустриальную эстетику исторического трамвайного депо и современную кулинарную культуру. Это не просто место для еды — это целый гастрономический кластер, где встречаются локальные производители, шеф-повара и искатели новых вкусов.

На территории более 11 000 м² разместилось свыше 70 корнеров с кухнями со всего мира, от паназиатской и ближневосточной до фермерской русской классики. Продуктовые лавки предлагают свежие овощи, мясо, сыры, выпечку и деликатесы от лучших поставщиков. Внутреннее пространство выдержано в индустриальном стиле: кирпичные стены, металлические фермы и отсылки к прошлому здания создают уникальную атмосферу.

Как добраться

«Депо Лесная» находится в шаговой доступности от станции метро «Белорусская» (около 7 минут пешком). Также поблизости расположена трамвайная остановка «Миусское депо» (маршруты №7 и №9), а рядом проходят основные автобусные маршруты.

Парковка

Для автомобилистов предусмотрена охраняемая наземная парковка на территории фуд-молла, рассчитанная на 75 машиномест. Дополнительно доступны городские платные парковки вблизи входа.