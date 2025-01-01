Фуд-молл «Депо. Москва» — это масштабное гастрономическое пространство, обустроенное на территории старинного трамвайного депо, бережно сохранённого и превращённого в современный гастроцентр. Здесь встречаются индустриальное прошлое и кулинарное настоящее: кирпичные своды и металлические конструкции соседствуют с ароматами блюд со всего мира.

Внутри — десятки гастробаров, авторские кухни, кафе и фермерский рынок, объединённые в единое городское пространство. Посетители могут попробовать устричный бар рядом с узбекским пловом, заесть всё домашним эклером и увенчать вечер бокалом натурального вина или craft-коктейлем. Летом работает просторная терраса, а по выходным проходят гастрономические фестивали, вечеринки и мастер-классы.

Как добраться

Ближайшие станции метро: «Белорусская», «Менделеевская», «Новослободская» — все в пределах 5–7 минут пешком. Удобный подъезд с Лесной улицы, понятная навигация внутри комплекса.

Парковка

Просторная наземная парковка прямо у фуд-молла. Количество мест ограничено в вечерние часы, рекомендуем приезжать заранее.