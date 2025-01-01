Три вокзала. Депо — современная гастро-экосистема в центре Москвы. Здесь объединены фудмолл с разнообразной кухней, рестораны, уникальный кинопаркинг, событийная зона для культурных мероприятий и бизнес-кластер. Пространство привлекает гостей разнообразием форматов и возможностей для отдыха, встреч и работы в сердце столицы.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Комсомольская» в 5-ти минутах ходьбы, ЖД станция «​Площадь трёх вокзалов» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.