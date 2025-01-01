Fullmoon — изысканный ресторан в центре столицы, где гармонично сочетаются авторская кухня и элегантная атмосфера. Это место для тех, кто ценит утончённый вкус, стильный интерьер и безупречный сервис. Здесь одинаково комфортно провести романтический вечер, устроить деловую встречу или насладиться ужином в кругу друзей. Меню включает оригинальные блюда с акцентом на свежие продукты и необычные гастрономические сочетания, а барная карта удивит как ценителей вина, так и любителей креативных коктейлей.

Как добраться

Ресторан расположен на Малой Никитской улице. Удобнее всего доехать до станции метро «Арбатская» или «Библиотека имени Ленина», откуда пешком — около 7–10 минут. Также рядом проходят автобусные и троллейбусные маршруты, остановки находятся на Никитском бульваре.

Парковка

В окрестностях доступна городская платная парковка. В вечернее время свободных мест может быть меньше, поэтому в часы пик лучше рассмотреть вариант такси или общественного транспорта.