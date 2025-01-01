Бар «Гадкий койот» в Москве — это антигламурное заведение, где царит уникальная атмосфера веселья и свободы. Здесь танцы на барной стойке — это часть развлечения, а за порядком в баре следят культовые барменши, известные как «койотки». Эти очаровательные и озорные героини создают неповторимую атмосферу, сводя с ума гостей и даря им незабываемые моменты в мире необузданного веселья.

Вместимость

Бар вмещает до 1000 гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Охотный Ряд», «Театральная», «Чеховская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле бара нет парковки.