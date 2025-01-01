Gagarin Space — это многофункциональный культурный комплекс в Москве площадью 1200 кв.м, открытый в 2012 году. Он оснащён современным оборудованием, что позволяет проводить мероприятия любого формата — от концертов до конференций с синхронным переводом. В Gagarin Space работает опытная команда, готовая обеспечить высокий уровень обслуживания на каждом мероприятии.

Вместимость

Пространство подходит для событий до 300 человек.

Как добраться

Ближайшие остановки транспорта «​Детская поликлиника» и «Молодёжный центр» в минуте ходьбы.

Парковка

Возле Gagarin Space есть бесплатная парковка на 100 мест.