Ресторан Gagarin — современное гастрономическое пространство в торговом центре «София», сочетающее стильный интерьер и разнообразное меню. Здесь гости найдут блюда европейской и международной кухни, приготовленные с вниманием к качеству и подаче. Идеальное место для деловых встреч, семейных ужинов и торжеств.
Приятная атмосфера, внимательный сервис и удобное расположение делают ресторан отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и вкус.
Как добраться
ЖД станция «Болшево» в 20-ти минутах ходьбы.
Парковка
На территории ТЦ «София» есть просторная платная парковка.