Ресторан Gagarin — современное гастрономическое пространство в торговом центре «София», сочетающее стильный интерьер и разнообразное меню. Здесь гости найдут блюда европейской и международной кухни, приготовленные с вниманием к качеству и подаче. Идеальное место для деловых встреч, семейных ужинов и торжеств.

Приятная атмосфера, внимательный сервис и удобное расположение делают ресторан отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и вкус.

Как добраться

ЖД станция «​Болшево» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

На территории ТЦ «София» есть просторная платная парковка.