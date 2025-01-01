Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова, открытая в 2004 году, располагается в центре Москвы и представляет более 700 живописных и графических произведений мастера, переданных им в дар городу.

Экспозиция охватывает монументальные полотна, исторические сюжеты, портреты и иллюстрации к русской литературе, а также цикл работ «Город». На цокольном этаже размещена фотовыставка, освещающая ключевые моменты жизни и творчества художника, включая ранее не публиковавшиеся снимки.

Илья Глазунов, известный не только как художник, но и как архитектор, писатель и основатель Российской Академии живописи, оставил яркий след в отечественной культуре.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Кропоткинская» в 2-х минутах ходьбы, «Боровицкая» в 5-ти минутах, «Арбатская» в 10-ти минутах.

Парковка

Возле галереи Ильи Глазунова нет парковки для посетителей.