Галерея искусств Зураба Церетели — музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств, расположенный в отреставрированном архитектурном ансамбле дома Долгоруковых. Здание, реконструированное в начале 2000-х годов, оснащено множеством залов и крытыми дворами для экспонирования произведений искусства.

Галерея включает постоянную экспозицию работ Зураба Церетели — живописи, скульптуры, графики, эмалевых панно и декоративно-прикладного искусства. Также представлена коллекция слепков античной скульптуры из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина.

На площадке регулярно проходят российские и международные выставки, охватывающие изобразительное искусство, архитектуру и дизайн, от произведений молодых авторов до исторического искусства из музейных и частных коллекций. Организованы бесплатные групповые экскурсии.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Кропоткинская» в 10-ти минутах ходьбы, «Смоленская» и «Арбатская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле музея есть небольшие общественные платные парковки.