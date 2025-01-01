Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР А. Шилова открылась в мае 1997 года в историческом особняке на улице Знаменка, построенном в 1829 году. Галерея была создана на основе коллекции живописных и графических работ художника, который подарил городу 355 произведений, и с тех пор стала культурным центром Москвы.

Открытие галереи при жизни Александра Шилова — редкое событие для культурной жизни города. Его талант к передаче внутреннего мира героев стал причиной огромной популярности: очереди на выставки растягивались на километры. За 18 лет существования галереи художник передал более 1000 новых работ.

В галерее 22 зала, включая экспозицию «Они сражались за Родину!», посвящённую героям войны. Для увеличения выставочных площадей в 2003 году было построено новое здание, ставшее частью единого архитектурного комплекса. Творчество А. Шилова, основанное на традициях классического реализма, отражает нравственные ценности и картину жизни России с конца XX до начала XXI века.

Галерея предлагает уникальную атмосферу, где архитектура, живопись и классическая музыка создают неповторимый дух красоты и духовности, делая её одним из самых востребованных культурных центров Москвы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Боровицкая» в 2-х минутах ходьбы, «​Библиотека им. Ленина» и ​«Александровский сад» в 5-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.