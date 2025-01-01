Клуб «Газгольдер», основанный в 2005 году на территории завода АРМА, стал знаковым местом на клубной сцене Москвы. Здесь проходят эксклюзивные техно-вечеринки, на которых сеты играли мировые диджеи, такие как Luciano, Steve Lawler, Audio Fly, а также выступали значимые фигуры российской и западной культуры.

Клуб заново открылся в 2015 году в новом здании завода, сохранив свой уникальный стиль: барная стойка, старинная мебель, чайная комната и декор были перемещены в просторное помещение с высокими потолками, арочными окнами и летней верандой. «Газгольдер» остаётся частью одноименного творческого объединения и продолжает притягивать ценителей качественной музыки и искусства.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Посетители Gazgolder могут припарковать свои автомобили на платной парковке БЦ «Арма» вместительностью 495 машиномест.