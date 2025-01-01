Московский музыкальный театр «Геликон-опера», основанный 10 апреля 1990 года Дмитрием Бертманом и дирижёром Кириллом Тихоновым, ежегодно ставит более 300 спектаклей с участием труппы свыше 500 человек. В репертуаре театра более 75 постановок. Совместно с Департаментом культуры Москвы театр проводит Международный конкурс молодых оперных режиссёров «Нано-опера» раз в два года.

Вместимость

Зал «Стравинский» рассчитан на 488 мест, Белоколонный зал княгини Шаховской вмещает до 156 мест, зал «Покровский» — 48 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская», «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Консерватория» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра не предусмотрено парковок для посетителей.