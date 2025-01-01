Генацвале на Арбате — это аутентичный уголок Грузии в самом сердце Москвы, где традиции и гостеприимство передаются в каждом блюде и каждом жесте. Ресторан расположен на Новом Арбате и приглашает гостей окунуться в атмосферу настоящего грузинского праздника с теплом и душевностью.

Вечерами ресторан оживает благодаря живой музыке и традиционным грузинским танцам, которые проходят несколько раз в неделю. Это не просто шоу — это живая история, раскрывающая колорит и душу грузинской культуры, создавая теплую и дружескую атмосферу для каждого гостя.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская», «Боровицкая», «Александровский сад» и «Библиотека им. Ленина» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей предусмотрена охраняемая бесплатная парковка, что особенно удобно для тех, кто приезжает на машине.