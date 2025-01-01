Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского — один из самых старых и значимых научных музеев Москвы, расположенный в историческом здании на Моховой улице. Здесь собрана одна из крупнейших в мире коллекций минералов, горных пород, окаменелостей и метеоритов — более 300 тысяч экспонатов, отражающих разнообразие и богатство земной коры.

Посетители музея могут не только познакомиться с постоянными и временными выставками, но и испытать интерактивные программы, включая имитацию спуска в шахту, научные лекции и мастер-классы для всех возрастов. В музее также проходят камерные музыкальные концерты и работают уютные зоны отдыха.

Как добраться

Музей удобно расположен в нескольких минутах ходьбы от метро «Охотный ряд». Кроме того, пешая доступность обеспечивается от станций «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина» и «Арбатская».

Парковка

Собственных парковочных мест нет, рекомендуется использовать платные городские стоянки поблизости или приезжать на общественном транспорте.