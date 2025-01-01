Gestalt — современный ночной клуб с яркой атмосферой и стильным интерьером в центре Москвы. Просторный танцпол, качественное звуковое и световое оборудование создают идеальные условия для зажигательных вечеринок и выступлений популярных диджеев. Здесь ценят энергичную музыку, живую энергетику и комфортный отдых до утра.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тургеневская», «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды» — 5 минут пешком.

Парковка

Рядом расположены платные городские парковки; рекомендуется воспользоваться такси или общественным транспортом.