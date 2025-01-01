Книжный клуб-магазин «Гиперион» — культурное пространство в центре Москвы, расположенное в цокольном этаже дома 2/1, стр. 6, в Большом Трёхсвятительском переулке, в 10 минутах пешком от метро «Китай-Город».

Ассортимент включает художественную литературу, детские книги, научно-популярные издания, а также хендмейд изделия. Есть интернет-магазин с международной доставкой.

Помимо книжной торговли, здесь проходят концерты, спектакли, творческие вечера, лекции, выставки и мастер-классы. Пространство оснащено сценой, звуковым, осветительным и проекционным оборудованием, а также гримёрной.

«Гиперион» — лауреат премий «Лучший книжный магазин Москвы» и «Лучший книжный клуб-магазин города». Это знаковое место для культурных мероприятий и творческих проектов.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Китай-город» в 10-ти минутах и «Чкаловская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.