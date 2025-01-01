Gipsy — культовый московский клуб, признанный мировым лидером ночной индустрии. Находится на исторической фабрике «Красный Октябрь» и сочетает в себе передовые технологии, яркий стиль и энергию творчества.

Впечатляющий танцпол, топовые диджеи, живая музыка и уникальная программа мероприятий делают Gipsy центром ночной жизни Москвы. Атмосферу дополняют авторские коктейли, изысканные блюда и виды на Москву-реку

Как добраться

Ближайшие станции метро «Полянка», «​Кропоткинская» и «​Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Красного Октября есть платная парковка на 143 машиноместа.