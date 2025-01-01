«ГИТИС-театр. Новая сцена» — это современное театральное пространство, принадлежащее старейшему театральному вузу страны — ГИТИСу. Расположенная в уютном районе рядом с метро «Новые Черёмушки», площадка стала важной частью культурной жизни не только вуза, но и всей округи.

Театр оснащён многофункциональным залом-трансформером, который позволяет ставить как камерные спектакли, так и масштабные постановки с участием студентов и выпускников. Здесь регулярно проходят премьеры, мастер-классы, фестивали, показы дипломных работ, а также крупные культурные мероприятия.

Пространство отличается продуманной архитектурой и техническим оснащением: мобильная сцена, профессиональный свет, звук, комфортный зрительный зал на несколько сотен мест — всё это делает «Новую сцену» универсальной площадкой для экспериментов и ярких театральных событий.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Новые Черёмушки» (≈10 минут пешком) и «​Новаторская» (≈20 минут пешком).

Парковка

В районе доступна городская уличная парковка, но количество мест ограничено. Рекомендуется воспользоваться общественным транспортом.